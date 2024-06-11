Безопасно ли рожать в воде: исследование

Для женщин с неосложненной беременностью роды в воде не представляют опасности. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание Medical Xpress.

© Unsplash

Специалисты из Великобритании изучили опыт родов более 87 тысяч женщин с неосложненной беременностью, которые погружались в процессе в воду для большего комфорта и облегчения боли.

"Многие педиатры и неонатологи обеспокоены тем, что роды в воде могут нести дополнительный риск для младенцев".



Залог успеха: адвокаты по разводам назвали самые ценные качества в партнерах

Хорошая новость: это не так. Если у женщины нет никаких осложнений, то нахождение в воде не несет угрозы для ее жизни и жизни ее ребенка.

"Учитывая, что 10% женщин во всем мире используют погружение в воду в качестве обезболивающего во время родов, результаты будут иметь значение и для британок, и для жительниц многих других стран, где этот метод является обычной практикой".



Ранее "Рамблер" рассказывал о токсичных установках, которые навязывают окружающие.