Залог успеха: адвокаты по разводам назвали самые ценные качества в партнерах

Адвокаты по разводам каждый день сталкиваются с разлюбившими друг друга парами и делают выводы о том, что является катализатором расставаний.

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Представители профессии рассказали изданию HuffPost, какие качества в партнере, по их мнению, наиболее ценны.

Честность

"Честность является фундаментом доверия, без которого нельзя построить здоровые крепкие отношения. Честность — ключ к выстраиванию подлинной эмоциональной близости и верности".

Уверенность

"Необходимы внутренняя сила и уверенность, чтобы принять мою карьеру и воспринимать меня как сильную, амбициозную и состоявшуюся женщину".

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Независимость

"Мне необходим независимый, целеустремленный и самостоятельный партнер. Мне не нужен еще один щенок, который будет повсюду меня преследовать".

Обеспеченность

"Я считаю, что раньше мы слишком уж романтизировали эмоциональную составляющую отношений. А потом поняли, что основной причиной разводов и расставаний являются именно деньги. Проблемы с финансами могут разрушить даже самые страстные отношения".

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