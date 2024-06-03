Психолог назвала три токсичные установки, навязываемые окружающими
Изо дня в день мы сталкиваемся с установками, следование которым может сделать нас несчастными. Психолог Апарна Сагарам перечислила наиболее распространенные из них.
Развод – это неправильно
Не все разногласия между супругами можно урегулировать, объясняет специалист. Порой лучше для обоих разойтись и отправиться на поиски истинного счастья.
"Иногда лучше, чтобы оба человека были честны друг с другом в этом вопросе… Посмотрели бы на отношения и сказали: "мы попытались, но это больше не работает".
Главное – что скажут другие
Самопожертвование способно нанести вред психическому здоровью. При принятии решений нужно ориентироваться прежде всего на собственные желания и чувства. Если, например, друг просит у вас взаймы, но денег и так немного, нет ничего страшного в отказе.
Залог успеха: адвокаты по разводам назвали самые ценные качества в партнерах
"Когда кто-то ставит нужды другого человека выше своих собственных, он, как правило, получает за это какое-то вознаграждение. Из-за этого свое "удобное" поведение гораздо труднее изменить".
Детей нужно заводить в определенном возрасте
Зачастую женщины слышат от окружающих фразы наподобие "уже пора детей заводить". Подобные высказывания являются явным нарушением личных границ собеседницы. Кто-то готов обзаводиться семьей в 20 лет, а кто-то не решится на подобный шаг и в 35. Каждый решает сам, когда перейти на новый уровень и делать ли это вообще.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему в зрелом возрасте тяжелее переживать расставание.