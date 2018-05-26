Барабулька

В Москве заканчивается традиционная «Рыбная неделя», когда в разных местах города можно купить себе домой отличной и разной рыбы, а многое можно даже и съесть. А мы решили в связи с этим продолжить серию материалов о русской рыбе и морепродуктах.

Сегодня речь пойдет о барабульке — будуарного окраса усатой рыбке со слегка кондитерским привкусом.

Лара Кацова , бренд-шеф ресторана «Дюк-Дюк» (Москва):«Я жарю одесскую и крымскую барабульку — то есть черноморскую. Самая вкусная та, что размером от 9 до 11 сантиметров. Бывает барабулька совсем маленькая, пятисантиметровая, — такую не люблю: не потому, что ее чистить сложно, а потому что она слегка горчит.

Самый идеальный вариант —пожарить барабульку так, чтобы у нее сохранился вкус и появились красивый цветущий вид и корочка. Для панировки нужно смешать пшеничную и кукурузную муку (кукурузная должна быть очень мелкого помола) — пропорции могут быть разные, но лично я люблю, когда 60% пшеничной муки и 40% кукурузной. В смесь, естественно, надо добавить соль и перец. Почищенная барабулька (с головой!) обваливается в муке и кладется на раскаленную сковородку с растительным маслом — только перед тем как жарить, нужно будет стряхнуть с рыбы лишнюю панировку, много муки тут не нужно. Масла на сковородке должно быть столько, чтобы рыбка была закрыта ровно наполовину. Переворачивать барабульку можно всего один раз, потому что она рыба хрупкая. После жарки ее нужно выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавить от лишнего жира. И все, и кушайте себе на здоровье.

Вкуснее всего барабульку есть со свежим или с малосольным огурчиком. Хорошо — с овощным салатом. Да и без всего, поверьте мне, она тоже идеальная.

К нам тут недавно зашла одна девушка, видимо перепутала Китай-Город с Патриками —попросила сделать барабульку на пару. Я ей очень корректно объяснила все про эту рыбу и развеяла ее иллюзии. Барабульку иногда еще запекают, но я этого никогда не делала. Знаете, есть святые вещи: форшмак, фаршированная рыба, бычки. Барабулька — тоже. С ними ничего не надо делать, кроме той классики, к которой они привыкли. Это как в опере «Травиата» не нужны балеруны.

Ну, это мое мнение».

шеф ресторана «Магеллан» (Сочи):

«Барабулька примечательна своим сладковатым вкусом. Мы, повара, любим

барабульку за нежность и отсутствие лишних костей.

Не стоит готовить

барабульку на пару. Сложно объяснить в подробностях, почему: просто получается не то, слишком постно и безвкусно. В барабульке почти нет жира, поэтому она нуждается

в том, чтобы вкус ее вытаскивать и подчеркивать. Лучше всего зарекомендовали себя два способа: эту рыбу можно выжаривать так, чтобы она была хрустящей и ее можно

было есть прямо с костями, — либо просто придать колер с помощью панировки, но не выжаривать, и тогда мясо

остается чуть более сочным. Тут кто как любит: хруст или все-таки

сочность. Мы жарим барабульку в кукурузной муке, потому

что подгорает меньше, чем пшеничная, и цвет у готовой рыбки получается

более красивый.

А вот изящный

метод — запечь рыбу на подушке из томатов, базилика и чеснока: присаливаете рыбу, перчите, кладете на томаты, ставите в духовку. Барабулька тогда пропитывается всеми этими душистыми ароматами, а вкус ее остается чистым, без примеси муки».

шеф ресторанов AQ Kitchen и Adri BBQ (Москва):

«Я работаю со средиземноморской барабулькой: она крупнее и несколько солонее на вкус по сравнению с черноморской. Я бы даже сказал, что ее вкус более чистый, без посторонних примесей, морской и свежий.

Почему я люблю крупную барубульку: из нее можно сделать настоящее

гастрономическое блюдо. Маленькую черноморскую обычно жарят в муке — и все, спектр ее применения лаконичнее, она и так самодостаточное блюдо.

А средиземноморскую можно сочетать с различными продуктами, запекать под разными соусами.

Средиземноморская

барабулька более сладкая на вкус, чем сибас или дорада. В охлажденном виде ее на нашем рынке нет, только замороженная или размороженная и положенная на лед. Как выбирать: размороженная рыба должна быть не мягкой, а плотной, брюшко не должно быть желто-коричневым, такой цвет говорит о том, что ее размораживали и замораживали несколько раз, и у нее, может, лопнул желчный

пузырь. У барабули очень тонкая

шкурочка, и если она не упругая и проваливается под пальцами, не берите рыбину, будет сухой.

Я, например, делаю барабульку конфи, то есть долго томлю ее в растительном масле при 50 градусах. Она получается очень эластичной, упругой, но при этом мягкой. Масло

можно дополнительно насытить ароматами при помощи чеснока, лаврового листа, маслин,

тимьяна. Рыба вбирает жир, становится мягкой, остается красивого цвета — и проявляет при этом свой сладкий вкус.

Барабулька — рыба

универсальная. Что с ней ни подай, все будет хорошо (хотя в пироги я бы засовывать ее не стал). Попробуйте приготовить с нею ризотто на рыбном бульоне. Сварите бульон из голов и костей барабульки с добавлением фенхеля, маслин, томатов, отварите на этом бульоне

рис, добавьте шафран, немного биска из морепродуктов, филе

барабульки. Оттените сладковатый вкус рыбы травами —например, шпинатом и кисловатым

тартаром из маслин, вяленых томатов и каперсов. Получается и по цвету хорошо

(рыба розовая, ризотто желтое, травы зеленые), и по вкусам. Бомба!

И еще можно барабульку

закоптить. Холодное копчение с температурой в пределах 50 градусов подойдет, а вот горячее нет — получите разваренную рыбу».

Абдессаттар Зитуни, бренд-шеф ресторана La Marée (Москва):«Способов готовить мою любимую барабульку несколько.

Если рыба маленькая, то можно смешать соль, перец, кумин, нарубленный чеснок и чили-пасту, обвалять в этой смеси рыбу, потом слегка обвалять ее также в муке — и пожарить на оливковом масле до очень хрустящей корочки, чтобы можно было есть с косточками и с головой, и с хвостиком. Кстати, запомните: чтобы корочка получилась хрустящая, красивая и плотная, рыбу перед жаркой нужно очень хорошо обсушить; не только барабульку — любую рыбу вообще.

Если рыба побольше, сантиметров 10-15, то ее можно готовить с соусом. Надо взять немного соли, перца, тунисских (я же из Туниса) специй, обвалять в них рыбу и слегка обжарить. Потом взять помидоры, каперсы, чеснок, маслины, оливковое масло, смешать это все в соус, полить им рыбу и поставить в духовку буквально на пару минут, чтобы барабулька всем этим пропиталась. Можно и без духовки обойтись: положить в разогретую сковородку с маслом и накрыть крышкой. Этот способ — про то, как сделать барабульку очень нежной.

А еще из барабульки можно сделать холодную закуску. Приготовьте рыбу на пару, разделайте на филе, положите на тарелку, сверху полейте лимонным соком, посыпьте солью и перцем, положите немного мелко нарезанного красного лука и петрушки, сбрызните оливковым маслом. И пусть она отдохнет, остынет при комнатной температуре.

Барабульку я люблю есть с томатами и с рататуем, а еще очень хорошо подходит к барабульке шакшука».