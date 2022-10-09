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42 минуты назад

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть сыр с плесенью

Катя Кобышева

Cотрудник Центра эстетической косметологии, диетолог Елена Соломатина объяснила, для кого сыр с плесенью может быть опасным. Ее слова передает издание Ura.ru.

По словам эксперта, сыр с плесенью не стоит употреблять беременным женщинам, детям и кормящим матерям, поскольку плесень не что иное как грибок.

«Он похож на наш родной пенициллин, и в небольшом количестве такой сыр полезен. Но это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных, кормящих женщин», — сказала Елена Соломатина.

Также диетолог предупредила, что такой сыр может быть опасен тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на любую плесень, нарушение микрофлоры, и тем, кто страдает грибковыми заболеваниями.

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Елена Соломатина советует в день съедать не более 50 граммов сыра с плесенью.

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Еда,Видео,Елена Соломатина,
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