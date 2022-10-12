Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

Психотерапевт Никитина рассказала, что от шоколада можно получить эйфорию

Мария Каткова

Врач-психотерапевт и сексолог Лариса Никитина рассказала, как получить состояние эйфории при употреблении шоколада. Об этом сообщает Ura.ru.

Эксперт отметила, что для получения удовольствия от шоколада, его надо употреблять маленькими кусочками, чтобы он таял во рту. По словам Никитиной, такой способ поедания шоколада повышает настроение и избавляет от желания поспать.

Язык тела: о чем он говорит и как его понимать

Она добавила, что любое сладкое, которое употребляет человек, может вызвать эйфорию. При этом Никитина пояснила, что с шоколадом, как и при употреблении других сладостей, необходимо соблюдать небольшую дозировку. По ее мнению, лакомство нужно употреблять «в гомеопатических дозах».

Ранее сообщалось, при употреблении какой ягоды руки и ноги перестают мерзнуть.

Еда,Видео,Лариса Никитина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители