Врач-психотерапевт и сексолог Лариса Никитина рассказала, как получить состояние эйфории при употреблении шоколада. Об этом сообщает Ura.ru.

Эксперт отметила, что для получения удовольствия от шоколада, его надо употреблять маленькими кусочками, чтобы он таял во рту. По словам Никитиной, такой способ поедания шоколада повышает настроение и избавляет от желания поспать.

Она добавила, что любое сладкое, которое употребляет человек, может вызвать эйфорию. При этом Никитина пояснила, что с шоколадом, как и при употреблении других сладостей, необходимо соблюдать небольшую дозировку. По ее мнению, лакомство нужно употреблять «в гомеопатических дозах».