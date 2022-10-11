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6 часов назад

Диетолог Дюваль рассказала, при употреблении какой ягоды руки и ноги перестают мерзнуть

Катерина Саломе

Проблемы со здоровьем могут стать причиной мерзлоты рук и ног. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно добавить в рацион популярные южные ягоды, сообщает радио Sputnik.

Как объяснила эксперт, если одежда по погоде не помогает согреться, причина мерзлоты таится в проблемах сердечно-сосудистого характера. Холод в руках и ногах может появляться из-за недостаточного кровоснабжения, уточнила диетолог.

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При подозрении на заболевания сердечно-сосудистой системы нужно немедленно обратиться к врачу, подчеркнула специалист. Самостоятельно, по мнению доктора, повлиять на состояние сосудов можно, добавив в рацион виноград темных сортов.

"В нем содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы. Это дает мощный оздоровительный эффект. Достаточно есть по 100 граммов темного винограда в день, чтобы улучшить состояние сосудов", – посоветовала Дюваль, добавив, что эту ягоды следует употреблять в качестве отдельного перекуса, не смешивая с другими продуктами.

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