Проблемы со здоровьем могут стать причиной мерзлоты рук и ног. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно добавить в рацион популярные южные ягоды, сообщает радио Sputnik.

Как объяснила эксперт, если одежда по погоде не помогает согреться, причина мерзлоты таится в проблемах сердечно-сосудистого характера. Холод в руках и ногах может появляться из-за недостаточного кровоснабжения, уточнила диетолог.

При подозрении на заболевания сердечно-сосудистой системы нужно немедленно обратиться к врачу, подчеркнула специалист. Самостоятельно, по мнению доктора, повлиять на состояние сосудов можно, добавив в рацион виноград темных сортов.

"В нем содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы. Это дает мощный оздоровительный эффект. Достаточно есть по 100 граммов темного винограда в день, чтобы улучшить состояние сосудов", – посоветовала Дюваль, добавив, что эту ягоды следует употреблять в качестве отдельного перекуса, не смешивая с другими продуктами.