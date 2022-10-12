Врач из Австралии Зак Тернер рассказал, как правильно хранить открытые емкости с кетчупом и горчицей. Об этом сообщает News.com.

Эксперт отвечал на вопросы читателей портала. Женщина заявила, что она часто ругается со своим возлюбленным из-за того, что он не ставит кетчуп и горчицу в холодильник. Она спросила, как правильнее хранить соусы.

Тернер разочаровал читательницу. Он отметил, что соусы не обязательно ставить в холодильник, так как в них много консервантов, которые повышают их кислотность. То же самое касается, например, соуса барбекю. Эксперт призвал ознакамливаться с рекомендациями по хранению продуктов, чтобы не возникало путаницы.