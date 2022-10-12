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2 часа назад

Врач из Австралии заявил, что кетчуп и горчицу можно не хранить в холодильнике

Мария Каткова

Врач из Австралии Зак Тернер рассказал, как правильно хранить открытые емкости с кетчупом и горчицей. Об этом сообщает News.com.

Эксперт отвечал на вопросы читателей портала. Женщина заявила, что она часто ругается со своим возлюбленным из-за того, что он не ставит кетчуп и горчицу в холодильник. Она спросила, как правильнее хранить соусы.

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Тернер разочаровал читательницу. Он отметил, что соусы не обязательно ставить в холодильник, так как в них много консервантов, которые повышают их кислотность. То же самое касается, например, соуса барбекю. Эксперт призвал ознакамливаться с рекомендациями по хранению продуктов, чтобы не возникало путаницы.

Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, для кого опасен хлеб.

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