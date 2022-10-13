Врач назвала самый вредный способ приготовления картофеля

Гастроэнтеролог, аллерголог Елена Грек рассказала, что при жарке картофеля теряются все его полезные свойства. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

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По словам медика, в картофеле много витаминов, а также минералов: калия, магния и фосфора. Однако его польза зависит от того, как он был приготовлен. Самый вредный способ - это жарка.

"Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, а в 100 граммах жареного – почти 200 килокалорий", – сказала гастроэнтеролог.

Врач добавила, что также в процессе жарки выделяются канцерогены, которые при употреблении повышают риск развития рака и плохо сказываются на нервной системе человека.