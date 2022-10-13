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2 часа назад

Гастроэнтеролог Грек назвала самым вредным способом приготовления картофеля жарку

Мира Маркина

Гастроэнтеролог, аллерголог Елена Грек рассказала, что при жарке картофеля теряются все его полезные свойства. Об этом сообщает издание "Газета.Ru".

Врач назвала самый вредный способ приготовления картофеля
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, в картофеле много витаминов, а также минералов: калия, магния и фосфора. Однако его польза зависит от того, как он был приготовлен. Самый вредный способ - это жарка.

"Масло повышает калорийность блюда более чем в два раза. В 100 граммах отварного картофеля содержится около 80 килокалорий, а в 100 граммах жареного – почти 200 килокалорий", – сказала гастроэнтеролог.

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Врач добавила, что также в процессе жарки выделяются канцерогены, которые при употреблении повышают риск развития рака и плохо сказываются на нервной системе человека.

Еще одно вредное блюда из картофеля - это пюре. При использовании толкушки в корнеплоде разрушаются пищевые волокна, крахмал освобождается и гликемический индекс пюре значительно повышается, поэтому из-за блюда у человека происходит резкий скачок сахара в крови.

Ранее врач раскрыл способ правильного хранения кетчупа.

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