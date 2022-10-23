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2 часа назад

Врач объяснила, как не отравиться пельменями

Катя Кобышева

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как обезопасить себя и своих близких. Об этом пишет издание Газета.ру.

По словам специалиста отравиться можно не только просроченными, но и неправильно приготовленными продуктами. Чаще всего опасность представляет собой фарш, причем чем он мельче, тем выше риск. А вот с ценой продукта риск отправления никак не связан.

«Мы можем отравиться продуктом с нормальным сроком годности. Как мы обычно варим пельмени? Опускаем в кипяток, всплыли, две минуты побултыхались, мы считаем, что можно есть», – говорит Елена Соломатина.

Но, как объясняет врач, в этом случае пельмени могут остаться сырыми сверху, что может спровоцировать несварение, рвоту и отравление. Елена Соломатина предупреждает, что нужно варить пельмени до полной готовности.

Пельмени: 3 вкусных рецепта в микроволновке

При выборе стоит обратить внимание на то, присутствует ли лед в упаковке и не слиплись ли сами пельмени. Признаки качественной продукции – отсутствие льда и не слипшиеся пельмени.

Ранее врач порекомендовал есть больше ягод в сезон простуд.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
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