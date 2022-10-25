Диетолог назвала самый полезный сыр

Благодаря высокому содержанию белка и жиров сыр является незаменимым продуктом в рационе. Но не все сорта продукта полезны, утверждает врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова. Об этом сообщают «Известия».

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Так, эксперт рекомендует употреблять классические, твердые и молодые, рассольные сыры. А от плавленого лучше отказаться из-за некачественного состава, добавила врач. Также стоит с осторожностью выбирать этот продукт людям с гипертонией и лишним весом – им больше подойдет моцарелла.

Диетолог напомнила, что сыры богаты калием и фосфором. Эти вещества, по словам доктора, необходимы для здоровья костей, суставов и мышц.

«Наличие жира в составе сыра способствует повышению иммунитета и оказывает положительное влияние на нервную систему», – отметила эксперт.