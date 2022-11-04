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47 минут назад

В Роскачестве посоветовали вино для глинтвейна

Катя Кобышева

Эксперт Роскачества поделился на сайте ведомства советами, как выбрать вино для приготовления глинтвейна.

В Роскачестве посоветовали вино для глинтвейна
Фото: UnsplashUnsplash

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева рекомендует брать для глинтвейна не слишком легкие, плотные вина, например Каберне или Совиньон с содержанием алкоголя около 13-14%.

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Эксперт отметила, что варить глинтвейн можно не только из красного вина, но и из белого. Также Олеся Буняева не рекомендует выбирать Пино Нуар и Цвейгельт, а также дорогие вина, поскольку нагревание и пряности могут заглушить оттенки винного вкуса.

К белому глинтвейну Олеся Буняева советует добавлять несладкие цитрусовые — лайм или грейпфрукт, а также яблочный сок.

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