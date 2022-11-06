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33 минуты назад

Эксперт Елена Павлова рассказала, как правильно хранить имбирь и лимон

Катерина Саломе

Хотя имбирь и лимон должны храниться в холодильнике, у них разные условия содержания. Об этом заявила специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова в беседе с РИА Новости.

Эксперт рассказала, как правильно хранить имбирь и лимон
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт рекомендует класть цитрусовые фрукты подальше от продуктов с сильным ароматом. Если этого не делать, то кожура цитрусовых приобретет посторонний аромат, подчеркнула она.

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"Имбирь можно хранить в холодильнике, обернутым в бумажный пакет или полиэтиленовую пленку. При этом важно, чтобы корень был сухой", — отметила специалист, добавив, что для увеличения срока хранения его можно замораживать.

Ранее мы писали о том, что врач объяснил, почему нельзя покупать овощи и фрукты у бабушек на дорогах.

Еда,Елена Павлова,
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