Эксперт рассказала, как правильно хранить имбирь и лимон

Хотя имбирь и лимон должны храниться в холодильнике, у них разные условия содержания. Об этом заявила специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова в беседе с РИА Новости.

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Эксперт рекомендует класть цитрусовые фрукты подальше от продуктов с сильным ароматом. Если этого не делать, то кожура цитрусовых приобретет посторонний аромат, подчеркнула она.

"Имбирь можно хранить в холодильнике, обернутым в бумажный пакет или полиэтиленовую пленку. При этом важно, чтобы корень был сухой", — отметила специалист, добавив, что для увеличения срока хранения его можно замораживать.