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1 час назад

Врач рассказал о пользе граната для организма

Мира Маркина

Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем Telegram-канале рассказал о пользе граната и о том, как фрукт влияет на организм человека.

Врач рассказал о пользе граната для организма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Гранат – настоящий кладезь полезных веществ, среди них есть два самых важных – это пуникалагины и пуниковая (или гранатовая) кислота. Пуникалагины – это мощнейшие антиоксиданты, найденные в соке и кожуре граната. Гранатовая кислота в основном сосредотачивается в кожуре фрукта и также обладает мощными биологическими», – заявил токсиколог Кутушов.

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Он объяснил, чем обусловлена такая польза и важность этого фрукта. Дело в том, что, по словам эксперта, гранат сочетает в себе сразу множество полезных элементов, влияющих на самые разные процессы в организме человека. Он способен оказывать противовоспалительное действие, замедлять размножение раковых клеток, блокировать ферменты, вызывающие повреждение суставов, снижать уровень холестерина и улучшать работоспособность мозга.

Ранее "Рамблер" рассказывал, действительно ли фрукты приводят к набору веса.

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