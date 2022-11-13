Рецепт томатного крем-супа: видео

Этот простой рецепт томатного супа никого не оставит равнодушным. Суп отлично подойдет в качестве полноценного блюда, которые способно согреть в холодное время года.

Основным ингредиентом супа является смесь из помидоров. Ее можно приготовить самостоятельно, для этого нужно потушить около 600 грамм помидоров с водой. Второй вариант — просто купить консервированные перемолотые помидоры в магазине. Также для приготовления супа понадобится основа в виде куриного или овощного бульона, а украсить блюдо можно несколькими шариками сыра моцарелла.