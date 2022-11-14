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56 минут назад

Чесночные сухарики за 15 минут: видео

Мира Маркина

Если к вам внезапно собрались гости или вы запланировали семейный просмотр фильма, а перекусить нечего, лучшим вариантом закуски станут чесночные сухарики, приготовленные в духовке. На готовку этого простого и вкусного блюда уйдут считанные минуты, а равнодушным точно никто не останется.

Из ингредиентов вам понадобятся лишь хлеб, чеснок, сыр, сливочное масло, зелень и любимые специи. Пользовательница TikTok с ником @ana_fox_recipes в своем видео подробно рассказала о приготовлении этих сухариков.

Сухарики можно подать как самостоятельное блюдо, так и добавить в суп.

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Приятного аппетита!

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить азиатский суп за 15 минут.

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