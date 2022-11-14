Чесночные сухарики за 15 минут: видео

Если к вам внезапно собрались гости или вы запланировали семейный просмотр фильма, а перекусить нечего, лучшим вариантом закуски станут чесночные сухарики, приготовленные в духовке. На готовку этого простого и вкусного блюда уйдут считанные минуты, а равнодушным точно никто не останется.

Из ингредиентов вам понадобятся лишь хлеб, чеснок, сыр, сливочное масло, зелень и любимые специи. Пользовательница TikTok с ником @ana_fox_recipes в своем видео подробно рассказала о приготовлении этих сухариков.

Сухарики можно подать как самостоятельное блюдо, так и добавить в суп.

Приятного аппетита!