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47 минут назад

Кулинарный эксперт Ефимов дал рекомендации по приготовлению салата оливье

Катерина Саломе

Оливье — один из самых популярных и любимых салатов у россиян. Член правления ассоциации кулинаров России Анатолий Ефимов дал советы по его приготовлению в беседе с «Невскими новостями».

По словам специалиста, чаще всего в салате меняется мясная составляющая. Хозяйки и повара используют куриную грудку, колбасу или говяжий язык, отметил он.

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«Самые различные варианты допускаются — все зависит от вашего финансового обеспечения», — подчеркнул Ефимов, добавив, что и овощи, и мясо сейчас можно приобрести по приемлемой цене.

Эксперт также напомнил, что основным ингредиентом, влияющим на вкус оливье, является майонез. Чем меньше жирности в заправке, тем более нежным получается салат, резюмировал кулинар.

Ранее мы писали о том, как приготовить ленивый плов в духовке.

Еда,Видео,Анатолий Ефимов,
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