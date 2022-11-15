Оливье — один из самых популярных и любимых салатов у россиян. Член правления ассоциации кулинаров России Анатолий Ефимов дал советы по его приготовлению в беседе с «Невскими новостями».

По словам специалиста, чаще всего в салате меняется мясная составляющая. Хозяйки и повара используют куриную грудку, колбасу или говяжий язык, отметил он.

«Самые различные варианты допускаются — все зависит от вашего финансового обеспечения», — подчеркнул Ефимов, добавив, что и овощи, и мясо сейчас можно приобрести по приемлемой цене.

Эксперт также напомнил, что основным ингредиентом, влияющим на вкус оливье, является майонез. Чем меньше жирности в заправке, тем более нежным получается салат, резюмировал кулинар.