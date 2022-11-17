Диетолог назвала продукты, которые вызывают зависимость

К пищевой зависимости могут привести продукты с искусственными добавками. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

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Некоторые вещества, которые добавляют в продукты, искусственно стимулируют центр удовольствий в головном мозге и могут вызвать привыкание. Человек чувствует удовольствие, а затем постоянно хочет вернуться к этому ощущению и продукты.

Одна из таких добавок — соль глутаминовой кислоты. Причем она содержится в "полезных" продуктах в естественном виде. Это вещество может раздражать вкусовые рецепторы, подающие в мозг сигналы, кричащие, что продукт свежий и качественный.

Кроме того, к пищевой зависимости приводит увлечение сыром с плесенью, который содержит тирамин. Это вещество также вызывает привыкание.

При этом нам может психологически хотеться вредной еды из-за долгих стрессов и тревожного расстройства.