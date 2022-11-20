Фрукты и овощи невероятно полезны. Это знают все. Но как накормить ими ребенка?
Действительно для ребенка полезность не может быть серьезным аргументом в пользу того, чтобы есть ту или иную еду. И в ход идут самые разные ухищрения: ложечку за маму и всех остальных родственников, шантаж в стиле конфета после супа, угрозы - не выйдешь из-за стола пока не доешь и так далее. Список этот огромен и продолжать его можно очень долго.
На самом деле заинтересовать ребенка едой просто, главное - не навязывать. Ведь для ребенка все может стать игрой, даже прием пищи.
Как можно подать яблоки так, чтобы ребенок захотел их съесть - в видео "Рамблера".
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