Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Как превратить яблоки в интересные фигурки: видео

Катя Кобышева

Фрукты и овощи невероятно полезны. Это знают все. Но как накормить ими ребенка?

Действительно для ребенка полезность не может быть серьезным аргументом в пользу того, чтобы есть ту или иную еду. И в ход идут самые разные ухищрения: ложечку за маму и всех остальных родственников, шантаж в стиле конфета после супа, угрозы - не выйдешь из-за стола пока не доешь и так далее. Список этот огромен и продолжать его можно очень долго.

Как вырастить землянику на подоконнике

На самом деле заинтересовать ребенка едой просто, главное - не навязывать. Ведь для ребенка все может стать игрой, даже прием пищи.

Как можно подать яблоки так, чтобы ребенок захотел их съесть - в видео "Рамблера".

Ранее мы писали о том, полезна ли вода с лимоном.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители