Действительно для ребенка полезность не может быть серьезным аргументом в пользу того, чтобы есть ту или иную еду. И в ход идут самые разные ухищрения: ложечку за маму и всех остальных родственников, шантаж в стиле конфета после супа, угрозы - не выйдешь из-за стола пока не доешь и так далее. Список этот огромен и продолжать его можно очень долго.