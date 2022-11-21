Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала сельдь самой полезной рыбой для пожилых людей. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам медика, сельдь "превосходит" семгу и форель, так как они выращиваются на фермах и едят корм, который не делает их мясо настолько же полезным, как у рыбы из дикой среды.
"Нам нужна та рыба, которая не выращивается в аквакультуре, а живет в дикой среде в холодных морях, в холодных водах. Чем холоднее вода, тем больше рыба накапливает жира и полезных омега-3 жирных кислот. Все это есть в селедке", - объяснила диетолог.
В сельди содержатся омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают нормальный уровень холестерина в крови и снижают воспалительные процессы. Кроме того, в этой рыбе есть легкоусвояемый белок, большое количество селена, необходимого для сердечно-сосудистой системы и йода, полезного для щитовидной железы.
"Щитовидная железа отвечает за производство энергии. У молодых энергии, как правило, много, у пожилых очень часто уже щитовидная железа дает сбой. Поэтому энергии мало, плюс еще недостаток йода. Мы не живем на берегу моря, не дышим йодом, не едим водоросли, и такая рыба холодных морей может вполне нам подойти и поддержать уровень йода в организме", – сказала врач.
Также селедка богата хромом, понижающим риск развития сахарного диабета второго типа, и витамином D, который поддерживает работу иммунной и нервной систем и является необходимым элементом профилактики остеопороза.