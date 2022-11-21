Диетолог назвала самую полезную рыбу для пожилых

"Щитовидная железа отвечает за производство энергии. У молодых энергии, как правило, много, у пожилых очень часто уже щитовидная железа дает сбой. Поэтому энергии мало, плюс еще недостаток йода. Мы не живем на берегу моря, не дышим йодом, не едим водоросли, и такая рыба холодных морей может вполне нам подойти и поддержать уровень йода в организме", – сказала врач.