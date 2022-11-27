Роскачество рассказало, какую ряженку нельзя покупать

Роскачество провело масштабное исследование, в результате которого специалисты выяснили, какую ряженку стоит покупать, а какую нет. Данные приводит "ФедералПресс".

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Эксперты провели эксперименты на ряженке 17 известных производителей. В «Коровке из Кореновки» нашли кишечную палочку, а в продукте бренда «Из молока нашей дойки» выявили недостаток белка и слабовыраженный привкус пастеризации. «Эконива» тем временем подвела по показателям молочных микроорганизмов — их оказалось недостаточно.