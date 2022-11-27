Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Гастроэнтеролог Габуев рассказал о пользе бананов на завтрак

Катерина Саломе

На завтрак нужно есть фрукты, но подойдут не все. Лучше всего отдать предпочтение бананам. Об этом в беседе с RT заявил врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.

Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов на завтрак
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, в одном фрукте содержится девять процентов суточной нормы калия. Благодаря этому употребление бананов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, уточнил врач.

«Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром. Помимо этого, бананы отлично насыщают и надолго оставляют чувство сытости», — отметил эксперт.

Мифы о еде: фрукты приводят к набору веса

Однако злоупотреблять бананами специалист не рекомендует. С особой осторожностью, по словам доктора, их нужно включать людям, у которых диагностирован диабет.

«Перебор с этим фруктом может привести как к набору веса, так и к более серьезным последствиям для организма», — резюмировал гастроэнтеролог.

Ранее мы писали о том, что назван доступный фрукт для избавления от “плохого” холестерина.

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители