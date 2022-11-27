Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов на завтрак

На завтрак нужно есть фрукты, но подойдут не все. Лучше всего отдать предпочтение бананам. Об этом в беседе с RT заявил врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев.

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По словам специалиста, в одном фрукте содержится девять процентов суточной нормы калия. Благодаря этому употребление бананов положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, уточнил врач.

«Также в них много углеводов, что помогает стать более энергичным, что очень нужно утром. Помимо этого, бананы отлично насыщают и надолго оставляют чувство сытости», — отметил эксперт.

Однако злоупотреблять бананами специалист не рекомендует. С особой осторожностью, по словам доктора, их нужно включать людям, у которых диагностирован диабет.

«Перебор с этим фруктом может привести как к набору веса, так и к более серьезным последствиям для организма», — резюмировал гастроэнтеролог.