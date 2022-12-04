Как не купить контрафактную икру

Без красной икры невозможно себе представить Новый год. Это такой же неотъемлемый символ праздника, как оливье, мандарины и игристое в хрустальных бокалах. Но в случае с икрой велик риск нарваться на контрафактную продукцию. Об
том пишут "Известия".
Накануне Нового года спрос на красную игру резко увеличивается, и, конечно, этим пользуются мошенники всех мастей. Однако покупать икру Роспотребнадзор рекомендует в специализированных магазинах.
Дело в том, что в этом году был не слишком хороший улов красной икры и недобросовестные продавцы могут предлагать прошлогоднюю икру под видом свежей. Поэтому при выборе игры всегда стоит обращать внимание на этикетку. Добросовестные производители указывают ИНН компании и номер телефона для связи. Сами икринки должны быть целыми и не липкими. Продавец по требованию должен предоставлять ветеринарные документы.
Также отследить путь легальной икры можно через систему ФГИС «Меркурий»: от переработки до магазина.
Ранее был назван продукт, повышающий риск развития рака.