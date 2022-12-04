Как не купить контрафактную икру

Без красной икры невозможно себе представить Новый год. Это такой же неотъемлемый символ праздника, как оливье, мандарины и игристое в хрустальных бокалах. Но в случае с икрой велик риск нарваться на контрафактную продукцию. Об

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том пишут "Известия".

Накануне Нового года спрос на красную игру резко увеличивается, и, конечно, этим пользуются мошенники всех мастей. Однако покупать икру Роспотребнадзор рекомендует в специализированных магазинах.

Дело в том, что в этом году был не слишком хороший улов красной икры и недобросовестные продавцы могут предлагать прошлогоднюю икру под видом свежей. Поэтому при выборе игры всегда стоит обращать внимание на этикетку. Добросовестные производители указывают ИНН компании и номер телефона для связи. Сами икринки должны быть целыми и не липкими. Продавец по требованию должен предоставлять ветеринарные документы.

Также отследить путь легальной икры можно через систему ФГИС «Меркурий»: от переработки до магазина.