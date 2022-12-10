Рецепт яблочного французского пирога Тарт Татен: видео

Тарт Татен – яблочный пирог “наоборот”: тесто находится сверху, а начинка — снизу. Первое упоминание о нем датировано примерно 1898 годом.
Легенда гласит, что рецепт пирога появился по ошибке повара, которая забыла выложить тесто в форму и просто накрыла им начинку. Правда это или нет сейчас сказать сложно, но этот ароматный и простой в приготовлении пирог точно стоит испечь.
Для приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов:
Полный рецепт пирога Тарт Татен смотрите в видео.
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