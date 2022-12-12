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28 минут назад

Диетолог Бобровский назвал безвредный способ приготовления картофеля

Мира Маркина

Диетолог Андрей Бобровский назвал безвредный способ приготовления картофеля. Об этом пишет Sputnik.

Диетолог назвал безвредный способ приготовления картофеля
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, вредным картофель делает только способ приготовления. Лучше всего делать его в мундире или на пару, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

Например, не рекомендуется часто есть картофель фри, так как продукт трижды оказывается в жиру: сначала на производстве, затем — в заведении общественного питания, а потом — когда его макают в жирный соус. Если злоупотреблять жареным картофелем, есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, а также высока вероятность набрать лишний вес.

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При жарке диетолог порекомендовал использовать минимальное количество масла.

Ранее диетолог назвала неожиданный симптом преддиабета.

Еда,Андрей Бобровский,
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