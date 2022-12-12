Диетолог назвал безвредный способ приготовления картофеля

По словам медика, вредным картофель делает только способ приготовления. Лучше всего делать его в мундире или на пару, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

Например, не рекомендуется часто есть картофель фри, так как продукт трижды оказывается в жиру: сначала на производстве, затем — в заведении общественного питания, а потом — когда его макают в жирный соус. Если злоупотреблять жареным картофелем, есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, а также высока вероятность набрать лишний вес.