Невозможно представить новогодний стол без красной икры. Однако к выбору продукта нужно подходить с осторожностью, чтобы избежать отравления. О том, на что обратить вниманию в первую очередь при покупке деликатеса, рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по рыболовству Александр Савельев.
Специалист настоятельно рекомендует тщательно проверять упаковку. Идеально, по его словам, если икра продается в жестяной банке, ее дата изготовления соответствует сезону добычи икры лосося – с июня по октябрь, а упакована она на Камчатке.
«Все остальное, будь то икра на развес, в пластиковой упаковке или в той же жестяной банке, но упакованная где-то под Москвой или под Тулой, это лотерея», – подчеркнул опытный рыболов.
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