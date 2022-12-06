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1 час назад

Эксперт Савельев рассказал, как правильно выбирать икру

Катерина Саломе

Невозможно представить новогодний стол без красной икры. Однако к выбору продукта нужно подходить с осторожностью, чтобы избежать отравления. О том, на что обратить вниманию в первую очередь при покупке деликатеса, рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по рыболовству Александр Савельев.

Специалист настоятельно рекомендует тщательно проверять упаковку. Идеально, по его словам, если икра продается в жестяной банке, ее дата изготовления соответствует сезону добычи икры лосося – с июня по октябрь, а упакована она на Камчатке.

Как не купить контрафактную икру

«Все остальное, будь то икра на развес, в пластиковой упаковке или в той же жестяной банке, но упакованная где-то под Москвой или под Тулой, это лотерея», – подчеркнул опытный рыболов.

Ранее мы писали о том, что биотехнолог раскрыла секреты безопасного хранения икры.

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