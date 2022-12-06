Невозможно представить новогодний стол без красной икры. Однако к выбору продукта нужно подходить с осторожностью, чтобы избежать отравления. О том, на что обратить вниманию в первую очередь при покупке деликатеса, рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по рыболовству Александр Савельев.