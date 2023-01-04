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1 час назад

Рецепт домашней лапши для идеального супа: видео

Катерина Саломе

Суп с лапшой — любимое многими первое блюдо. Приготовить его совсем несложно, особенно при всем разнообразии макаронных изделий на прилавках магазинов. Но главный секрет идеального супа это—лапша домашнего приготовления.

Блогер @elenastupniova в своем TikTok-аккаунте поделилась видеорецептом. Она предлагает использовать следующие ингредиенты:
  • яйца;
  • соль;
  • мука.

Названы самые вредные ингредиенты для супа

Сначала необходимо замесить тесто и раскатать из него тонкий лист. Далее свернуть лист в рулет, а затем очень тонко нарезать. Получившуюся лапшу разложить на столе, чтобы она немного подсохла, а после добавить в сваренный бульон. Идеально вкусный и полезный суп с домашней лапшой готов.

Смотрите также видео про рецепт томатного супа для важных людей.

Еда,Видео,
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