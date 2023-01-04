Суп с лапшой — любимое многими первое блюдо. Приготовить его совсем несложно, особенно при всем разнообразии макаронных изделий на прилавках магазинов. Но главный секрет идеального супа это—лапша домашнего приготовления.

Сначала необходимо замесить тесто и раскатать из него тонкий лист. Далее свернуть лист в рулет, а затем очень тонко нарезать. Получившуюся лапшу разложить на столе, чтобы она немного подсохла, а после добавить в сваренный бульон. Идеально вкусный и полезный суп с домашней лапшой готов.