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1 час назад

В Роскачестве назвали опасные марки пресервов из сельди

Катерина Саломе

Эксперты Роскачества проверели 19 торговых марок пресервов из сельди. 52 процента продукции оказались небезопасными, говорится на сайте организации.

В Роскачестве назвали опасные марки пресервов из сельди
Фото: pixabay.compixabay.com

В ходе исследования у 10 из 19 торговых марок были выявлены нарушения. Так, например, в «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей» и Vici выявлены превышения по содержанию микроорганизмов, дрожжей и плесени.

Роскачество обнаружило кишечную палочку в молоке 13 марок

Чуть лучше ситуация обстоит с продукции «Тесей» — в ней найдены микроорганизмы и дрожжи, но нет плесени. В селедке «Каждый день» и Leor — только микроорганизмы, а в «Русском море» и Delicatesse de Mare — только дрожжи.

Наилучшими марками с точки зрения качества оказались «Балтийский берег», «Лента», «Меридиан», «Моя цена» и «Просто». Они соответствуют всем требованиям.

Ранее мы писали о том, что Роскачество рассказало, какую ряженку нельзя покупать.

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