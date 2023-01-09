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1 час назад

​​Что приготовить на обед, когда стоять у плиты уже надоело: видео

Мира Маркина

Даже те хозяйки, которые обожают проводить время у плиты, вряд ли имеют достаточное количество сил и энтузиазма готовить обеды по прошествии 10 праздничных дней с бесконечными застольями.

Если вам совсем не хочется заморачиваться на кухне, однако есть что-то все же надо, тогда вам придет на помощь этот рецепт.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @kto_tyt_ma рассказала, как обычно поступает в ситуации, когда ей лень готовить. Ее рецепт действительно оказался максимально простым и быстрым. Для приготовления этого блюда вам понадобятся лишь макаронные гнезда, мясной фарш, томатная паста, чеснок и специи.

Рецепт быстрых тарталеток из лаваша с начинкой: видео

Приятного просмотра и аппетита!

Ранее "Рамблер" показывал элементарный рецепт ресторанного десерта.

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