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56 минут назад

Эксперты раскрыли марку самых качественных в России сосисок

Катерина Саломе

Накануне завершилась ежегодная национальная премия доверия покупателей МАРКА №1 В РОССИИ 2022. В результате была выбрана марка лучших сосисок. Информация доступна на официальном сайте конкурса.

Звание «Марка №1 в России-2022» получила марка мясной продукции «Черкизово». В ее составе только натуральное мясо, а также экспертами и покупателями был отмечен неповторимый вкус сосисок, сарделек и колбасы.

Перечислены марки лучшего российского шампанского

Бренд «Черкизово» славится благодаря доступной цене и наличием своих сосисок и колбас почти в каждом магазине. В голосовании за лучших производителей принимали участие жители всей страны — от Камчатки до Калининграда.

Еда,Видео,Черкизово,
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