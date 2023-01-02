Накануне завершилась ежегодная национальная премия доверия покупателей МАРКА №1 В РОССИИ 2022. В результате была выбрана марка лучших сосисок. Информация доступна на официальном сайте конкурса.

Звание «Марка №1 в России-2022» получила марка мясной продукции «Черкизово». В ее составе только натуральное мясо, а также экспертами и покупателями был отмечен неповторимый вкус сосисок, сарделек и колбасы.