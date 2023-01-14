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1 час назад

Как засолить красную рыбу: видео

Мира Маркина

Соленая красная рыба разнообразит и праздничный стол, и обыкновенный завтрак. Только вот стоит она дорого, а качество часто оставляет желать лучшего: филе из магазина не очищают от крупных костей, не снимают с кожи, неравномерно просаливают и многократно замораживают-размораживают. Если купить филе и приготовить самостоятельно, получится дешевле и вкуснее. Блогер @oblomoff опубликовал в TikTok короткое видео, в котором рассказал, как правильно солить красную рыбу.

Чтобы приготовить соленую красную рыбу самостоятельно, понадобится:

  • Филе красной рыбы
  • Соль
  • Сахар
  • Укроп

Полный рецепт домашней соленой красной рыбы смотрите в видео.

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