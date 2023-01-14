Как засолить красную рыбу: видео

Соленая красная рыба разнообразит и праздничный стол, и обыкновенный завтрак. Только вот стоит она дорого, а качество часто оставляет желать лучшего: филе из магазина не очищают от крупных костей, не снимают с кожи, неравномерно просаливают и многократно замораживают-размораживают. Если купить филе и приготовить самостоятельно, получится дешевле и вкуснее. Блогер @oblomoff опубликовал в TikTok короткое видео, в котором рассказал, как правильно солить красную рыбу.