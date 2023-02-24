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25 минут назад

Секрет приготовления рассыпчатого риса: видео

Стелла Шмель

Рис – один из самых популярных и полезных гарниров, который хорошо сочетается как с мясом, так и с овощами.

Белый рис содержит большое количество марганца и витаминов группы В, а отсутствие глютена в составе делает его одним из самых гипоаллергенных блюд.

Рис довольно прост в приготовлении, однако надо иметь ввиду, что разные его сорта и способы обработки влияют на консистенцию готового продукта. Блогер Vasilymishlen показал в TikTok способ варки риса, который позволит добиться рассыпчатого гарнира.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 стакан длиннозерного риса
  • 2 стакана воды
  • 15 грамм растительного масла

Подробная инструкция по приготовлению рассыпчатого риса — в видео.

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