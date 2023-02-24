Рис – один из самых популярных и полезных гарниров, который хорошо сочетается как с мясом, так и с овощами.
Белый рис содержит большое количество марганца и витаминов группы В, а отсутствие глютена в составе делает его одним из самых гипоаллергенных блюд.
Рис довольно прост в приготовлении, однако надо иметь ввиду, что разные его сорта и способы обработки влияют на консистенцию готового продукта. Блогер Vasilymishlen показал в TikTok способ варки риса, который позволит добиться рассыпчатого гарнира.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Подробная инструкция по приготовлению рассыпчатого риса — в видео.
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