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36 минут назад

Рецепт вкусной и хрустящей картошки фри без жарки в масле: видео

Мира Маркина

Картофель фри – любимое многими, простое, но не самое полезное для организма и фигуры блюдо. Однако и его можно приготовить так, чтобы оно не причинило особого вреда ни тому, ни другому.

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @bakingprincesa опубликовала на своей странице видео, в котором рассказала, как приготовить картофель фри без жарки в большом количестве масла.

Девушка предлагает запечь картошку в духовке, предварительно порезав ее на тонкие брусочки и добавив муки со специями – это сделает картофель хрустящим и аппетитным.

Помимо этого она поделилась рецептом простого соуса, который идеально подойдет к этому блюду. Подробности смотрите в видео.

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Приятного аппетита!

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