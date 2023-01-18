Картофель фри – любимое многими, простое, но не самое полезное для организма и фигуры блюдо. Однако и его можно приготовить так, чтобы оно не причинило особого вреда ни тому, ни другому.
Пользовательница социальной сети TikTok с ником @bakingprincesa опубликовала на своей странице видео, в котором рассказала, как приготовить картофель фри без жарки в большом количестве масла.
Девушка предлагает запечь картошку в духовке, предварительно порезав ее на тонкие брусочки и добавив муки со специями – это сделает картофель хрустящим и аппетитным.
Помимо этого она поделилась рецептом простого соуса, который идеально подойдет к этому блюду. Подробности смотрите в видео.
Приятного аппетита!
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