Гинеколог назвала продукты, повышающие либидо

Акушер-гинеколог Софья Чугуевская назвала продукты, которые помогают повышать либидо. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

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Эксперт призвала для повышения либидо употреблять продукты с жирными кислотами. В качестве примера такой пищи она назвала рыбу, устрицы, оливковое масло, мидии и другие морепродукты.

Также стоит обратить внимание на продукты, богатые витамином группы В: арахис, сладкий картофель, авокадо, рис, бананы и апельсины. Она отметила, что для хорошего либидо нужно быть в хорошей физической форме.