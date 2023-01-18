Гинеколог назвала продукты, повышающие либидо

Акушер-гинеколог Софья Чугуевская назвала продукты, которые помогают повышать либидо. Об этом сообщает "Секрет фирмы".
Эксперт призвала для повышения либидо употреблять продукты с жирными кислотами. В качестве примера такой пищи она назвала рыбу, устрицы, оливковое масло, мидии и другие морепродукты.
Также стоит обратить внимание на продукты, богатые витамином группы В: арахис, сладкий картофель, авокадо, рис, бананы и апельсины. Она отметила, что для хорошего либидо нужно быть в хорошей физической форме.
Чугуевская посоветовала не употреблять перед встречей с возлюбленным тяжелую пищу, в том числе жирное и жареное. Также стоит обойтись без сложных углеводов.
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