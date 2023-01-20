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2 часа назад

Ученые доказали, что нет связи между временем ужина и лишним весом

Катя Кобышева

Не есть после шести - самый распространенный совет всем худеющим. Но ученые выяснили, что он не работает.

Ученые не нашли связь между временем ужина и лишним весом
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты из Медицинской школы Джона Хопкинса провели исследование и узнали, что время приема пищи никак не связано с набором или потерей веса. Результаты работы опубликованы в издании Journal of the American Heart Association.

В исследовании участвовали 547 человек в течение шести месяцев. Они добросовестно вели дневники питания, в которых отмечали, что, в каких количествах и какое время ели, а также записывали, во сколько они ложились спать. В среднем между первым и последним приемом пищи у участников исследования проходило 11,5 часа.

По итогам исследования, ученые пришли к выводу, что ограничение времени приема пищи, которое используется при интервальном голодании, никак не влияет на снижение веса. Худели те люди, у которых было меньше приемов пищи. Специалисты отметили, что невозможно выработать единую стратегию, которая будет подходить ко всем людям.

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Еда,Джон Хопкинс,
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