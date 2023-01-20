В сети завирусился неожиданный способ обнаружения измены

Если вы подозреваете партнера в измене и иногда выходите из дома, то новый способ обнаружить неверность любимого вам пригодится. На него обратили внимание Daily Mail.

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Теперь девушки по всему миру оставляют незаметные отметки на продуктах. Например, на бутылке молока или банке горошка. Затем они зорко следят за тем, как быстро убавляется продукт за время их отсутствия.

А началось все с того, что колумбийская певица Шакира объяснила, как раскрыла измену экс-супруга Жерара Пике с помощью банки клубничного джема. По словам звезды, по приезде домой после продолжительных гастролей она заметила: баночка джема почти пуста. Причем ранее Пике признавался, что не любит этот продукт. Так артистка поняла: в ее доме хозяйничает кто-то еще.