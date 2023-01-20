Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.85EUR 74.41
Войти в почту
2 часа назад

В сети завирусился неожиданный способ обнаружения измены

Мира Маркина

Если вы подозреваете партнера в измене и иногда выходите из дома, то новый способ обнаружить неверность любимого вам пригодится. На него обратили внимание Daily Mail.

В сети завирусился неожиданный способ обнаружения измены
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Теперь девушки по всему миру оставляют незаметные отметки на продуктах. Например, на бутылке молока или банке горошка. Затем они зорко следят за тем, как быстро убавляется продукт за время их отсутствия.

А началось все с того, что колумбийская певица Шакира объяснила, как раскрыла измену экс-супруга Жерара Пике с помощью банки клубничного джема. По словам звезды, по приезде домой после продолжительных гастролей она заметила: баночка джема почти пуста. Причем ранее Пике признавался, что не любит этот продукт. Так артистка поняла: в ее доме хозяйничает кто-то еще.

Эксперт раскрыла самые красноречивые признаки измены

Не всем новый тренд показался объективным. В комментариях девушки жалуются, что теперь тревожатся еще больше и, вероятно, видят измену там, где ей не было места.

Ранее «Рамблер» писал, что происходит на секс-вечеринках.

Любовь,Жерар Пике,Шакира,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители