Врач рассказала, сколько сыра можно есть каждый день

Многие люди называют сыр в числе своих самых любимых продуктов. Почему его так любят и сколько его можно съедать за день, "Вечерней газете" рассказала Мария Колесникова, заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова.

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Как объяснила врач, входящий в состав сыра белок казеин под действием ферментов превращается в кишечнике в казоморфин.

"Он обладает опиатным действием, сходным, грубо говоря, с морфием. Отсюда легкое привыкание к сыру и небольшая эйфория во время еды. Это ни в коем случае не вредно, а даже, наоборот, отлично. Организм вырабатывает полезные эндорфины", — рассказала Мария Колесникова.

Также в сыре содержатся витамины и микроэлементы, но тем не менее не стоит есть сыра слишком много.

"Потреблять сыр важно аккуратно. Не нужно съедать 100 граммов сыра ежедневно. Переизбыток даже полезных веществ негативно скажется на организме и отложится там, где не надо. Ежедневная норма потребления сыра любой жирности — 40 граммов. Этого достаточно, чтобы восполнить минимальный уровень белков, жиров и углеводов", — объяснила врач.