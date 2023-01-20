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45 минут назад

Врач рассказала, сколько сыра можно есть каждый день

Катя Кобышева

Многие люди называют сыр в числе своих самых любимых продуктов. Почему его так любят и сколько его можно съедать за день, "Вечерней газете" рассказала Мария Колесникова, заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова.

Врач рассказала, сколько сыра можно есть каждый день
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Как объяснила врач, входящий в состав сыра белок казеин под действием ферментов превращается в кишечнике в казоморфин.

"Он обладает опиатным действием, сходным, грубо говоря, с морфием. Отсюда легкое привыкание к сыру и небольшая эйфория во время еды. Это ни в коем случае не вредно, а даже, наоборот, отлично. Организм вырабатывает полезные эндорфины", — рассказала Мария Колесникова.

Также в сыре содержатся витамины и микроэлементы, но тем не менее не стоит есть сыра слишком много.

"Потреблять сыр важно аккуратно. Не нужно съедать 100 граммов сыра ежедневно. Переизбыток даже полезных веществ негативно скажется на организме и отложится там, где не надо. Ежедневная норма потребления сыра любой жирности — 40 граммов. Этого достаточно, чтобы восполнить минимальный уровень белков, жиров и углеводов", — объяснила врач.

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Ранее ученые не нашли связь между временем ужина и лишним весом.

Еда,Мария Колесникова,
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