В древности гранат считался деликатесом. Люди верили в его способность омолаживать организм и лечить множество недугов. Но эти времена прошли и заветный плод стал доступным для всех.
Гранатовый сок на самом деле богат витаминами и минералами, оказывающими антиоксидантное действие на организм. Врачи советуют выпивать по 100-150 миллилитров сока в день, конечно, при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом.
Блогер Nechetoff в своем TikTok аккаунте поделился, как в домашних условиях получить стакан сока из одного граната без использования соковыжималки. Для этого необходимо аккуратно покатать гранат по столу до мягкого состояния.
Потом с помощью ножа или штопора нужно проделать небольшое отверстие в кожуре плода и аккуратными надавливаниями выдавить сок в стакан. За пару минут вы получите настоящий свежевыжатый гранатовый сок, а про мытье соковыжималки можно забыть.
Подробнее о лайфхаке смотрите в видео.
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