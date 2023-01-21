Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Как сделать гранатовый сок без использования соковыжималки: видео

Стелла Шмель

В древности гранат считался деликатесом. Люди верили в его способность омолаживать организм и лечить множество недугов. Но эти времена прошли и заветный плод стал доступным для всех.

Гранатовый сок на самом деле богат витаминами и минералами, оказывающими антиоксидантное действие на организм. Врачи советуют выпивать по 100-150 миллилитров сока в день, конечно, при отсутствии проблем с желудочно-кишечным трактом.

Блогер Nechetoff в своем TikTok аккаунте поделился, как в домашних условиях получить стакан сока из одного граната без использования соковыжималки. Для этого необходимо аккуратно покатать гранат по столу до мягкого состояния.

Потом с помощью ножа или штопора нужно проделать небольшое отверстие в кожуре плода и аккуратными надавливаниями выдавить сок в стакан. За пару минут вы получите настоящий свежевыжатый гранатовый сок, а про мытье соковыжималки можно забыть.

Подробнее о лайфхаке смотрите в видео.

Самый популярный напиток: как приготовить баблти

Ранее мы писали о том, как убрать жирные пятна с одежды без стирки.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители