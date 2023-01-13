Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Как убрать жирные пятна с одежды без стирки: видео

Мира Маркина

Жирные пятна на одежде — не повод ее выкидывать или переводить в разряд домашней, даже если не помогают пятновыводители и стиральная машинка. Избавиться от масляных разводов можно самостоятельно и без стирки. Для этого вам понадобятся средства, которые есть дома у каждого. Лайфхаком поделился блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

Чтобы справиться с загрязнением, возьмите обычную зубную пасту и тщательно вотрите ее в жирное пятно. Проделать такую процедуру нужно с каждой стороны, в том числе изнутри одежды. Смотрите видео, чтобы узнать, что делать дальше.

В другом своем ролике блогер порекомендовал использовать от масляных пятен любое средство для мыться посуды. В комментариях пользователи тоже поделились своими методами удаления загрязнений. Так, многие по-прежнему считают лучшим средством от масляных пятен соль.

Как нельзя хранить одежду

Ранее мы показывали ролик о том, когда сеять рассаду в январе по лунному календарю.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители