Жирные пятна на одежде — не повод ее выкидывать или переводить в разряд домашней, даже если не помогают пятновыводители и стиральная машинка. Избавиться от масляных разводов можно самостоятельно и без стирки. Для этого вам понадобятся средства, которые есть дома у каждого. Лайфхаком поделился блогер Константин Нечетов в своем TikTok-аккаунте @nechetoff.

Чтобы справиться с загрязнением, возьмите обычную зубную пасту и тщательно вотрите ее в жирное пятно. Проделать такую процедуру нужно с каждой стороны, в том числе изнутри одежды. Смотрите видео, чтобы узнать, что делать дальше.

В другом своем ролике блогер порекомендовал использовать от масляных пятен любое средство для мыться посуды. В комментариях пользователи тоже поделились своими методами удаления загрязнений. Так, многие по-прежнему считают лучшим средством от масляных пятен соль.