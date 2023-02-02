Врач превентивной медицины Мадина Мусичова в беседе с "Мослентой" рассказала, как выбрать полезные макароны.

По словам эксперта, макароны могут быть полезны, если изготовлены из твердых сортов пшеницы:

"Такие макароны содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Они медленнее перевариваются, инсулин в кровь поступает постепенно, а не резко, как в случае с обычными макаронами".

Макароны из твердых сортов надолго дают чувство насыщения. Более того, как отметила Мусичова, их могут включить в рацион люди, страдающие от сахарного диабета, а также те, кто пытается снизить вес.

Еще более полезные макароны готовятся из цельнозерновой муки. При их изготовлении сохраняется оболочка зерна, а вместе с ней все полезные свойства и витамины:

"Сейчас на полках магазинов можно найти макароны с различными добавками — тем же шпинатом или семенами льна, гречихой. Все они делают макароны еще более полезными для нашего здоровья".