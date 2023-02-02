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1 час назад

Врач превентивной медицины Мусичова объяснила, как выбрать полезные макароны

Мира Маркина

Врач превентивной медицины Мадина Мусичова в беседе с "Мослентой" рассказала, как выбрать полезные макароны.

По словам эксперта, макароны могут быть полезны, если изготовлены из твердых сортов пшеницы:

"Такие макароны содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом. Они медленнее перевариваются, инсулин в кровь поступает постепенно, а не резко, как в случае с обычными макаронами".

Макароны из твердых сортов надолго дают чувство насыщения. Более того, как отметила Мусичова, их могут включить в рацион люди, страдающие от сахарного диабета, а также те, кто пытается снизить вес.

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Еще более полезные макароны готовятся из цельнозерновой муки. При их изготовлении сохраняется оболочка зерна, а вместе с ней все полезные свойства и витамины:

"Сейчас на полках магазинов можно найти макароны с различными добавками — тем же шпинатом или семенами льна, гречихой. Все они делают макароны еще более полезными для нашего здоровья".

В заключение медик посоветовала сочетать макароны с овощами и зеленью, если важно следить за фигурой. А вот от сливочных соусов и мясных заправок лучше отказаться.

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