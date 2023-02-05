Инструктор по правильному питанию и создатель канала с рецептами для похудения Eat&Thin поделилась вариантом полезного обеда. Полноценный обед – важная составляющая ежедневного рациона здорового человека, ведь он должен быть сбалансированным и питательным, чтобы чувство сытости сохранялось до ужина.

Этот рецепт курицы с рисом напоминает итальянское ризотто, но данное блюдо гораздо проще и быстрее в приготовлении.

Вам понадобятся:

Репчатый лук

Болгарский перец

Филе куриной грудки

Томатная паста

Бурый рис

Для приготовления нужно обжарить по очереди лук, перец и куриную грудку. Когда все ингредиенты будут готовы, добавьте пару ложек томатной пасты и рис. После залейте все водой и готовьте 20 минут под крышкой.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.