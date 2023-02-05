Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
50 минут назад

Рецепт обеда для тех, кто на диете: видео

Катерина Саломе

Инструктор по правильному питанию и создатель канала с рецептами для похудения Eat&Thin поделилась вариантом полезного обеда. Полноценный обед – важная составляющая ежедневного рациона здорового человека, ведь он должен быть сбалансированным и питательным, чтобы чувство сытости сохранялось до ужина.

Этот рецепт курицы с рисом напоминает итальянское ризотто, но данное блюдо гораздо проще и быстрее в приготовлении.

Вам понадобятся:

  • Репчатый лук
  • Болгарский перец
  • Филе куриной грудки
  • Томатная паста
  • Бурый рис

Рецепт пасты, придуманной во времена голода в Италии

Для приготовления нужно обжарить по очереди лук, перец и куриную грудку. Когда все ингредиенты будут готовы, добавьте пару ложек томатной пасты и рис. После залейте все водой и готовьте 20 минут под крышкой.

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Ранее мы писали о продуктах богатых клетчаткой.

Еда,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители