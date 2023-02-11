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18 минут назад

Рецепт котлет с овощами в духовке: видео

Стелла Шмель

По этому рецепту котлеты в духовке получаются вкусными, сочными и полезными. Для приготовления совсем не потребуется масла, а на стол котлеты можно подавать уже через 40 минут.

Блогер Eat&Thin поделилась необычным рецептом домашних котлет, которые точно никого не оставят равнодушным.

Для приготовления котлеток вам понадобятся:

  • Куриный или говяжий фарш
  • Лук
  • Чеснок
  • Специи
  • Картофель
  • Сыр
  • Малосольные огурцы

К фаршу добавьте нарезанный лук и чеснок, посолите по вкусу и перемешайте. Отдельно натрите на терке пару клубней картофеля и сыр, а также мелко нарежьте малосольные огурцы. Из фарша сформируйте котлеты и выложите на дно формы для запекания. Сверху положите тертый картофель, малосольные огурцы и сыр. Форму поместите в предварительно разогретую на 180 градусов Цельсия духовку на 40 минут.

Рецепт обеда для тех, кто на диете

Подробный способ приготовления котлет смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как сварить рассыпчатый рис в кастрюле правильно.

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