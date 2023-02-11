По этому рецепту котлеты в духовке получаются вкусными, сочными и полезными. Для приготовления совсем не потребуется масла, а на стол котлеты можно подавать уже через 40 минут.

Блогер Eat&Thin поделилась необычным рецептом домашних котлет, которые точно никого не оставят равнодушным.

Для приготовления котлеток вам понадобятся:

Куриный или говяжий фарш

Лук

Чеснок

Специи

Картофель

Сыр

Малосольные огурцы

К фаршу добавьте нарезанный лук и чеснок, посолите по вкусу и перемешайте. Отдельно натрите на терке пару клубней картофеля и сыр, а также мелко нарежьте малосольные огурцы. Из фарша сформируйте котлеты и выложите на дно формы для запекания. Сверху положите тертый картофель, малосольные огурцы и сыр. Форму поместите в предварительно разогретую на 180 градусов Цельсия духовку на 40 минут.

Подробный способ приготовления котлет смотрите в видео.