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1 час назад

Рецепт "невидимого" яблочного пирога: видео

Стелла Шмель

Яблочный пирог – идеальный десерт, который нравится абсолютно всем. Существует много вариантов и способов его приготовления, но этот рецепт поможет получить самую мягкую и воздушную текстуру, не прикладывая больших усилий.

Блогер поделился в TikTok простым рецептом необычного яблочного пирога.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 яйца
  • 60 граммов сахара
  • Ванилин
  • 30 граммов сливочного масла
  • 100 граммов молока
  • 70 граммов муки
  • Разрыхлитель
  • 900 граммов яблок

Взбейте вместе яйца, сахар и ванилин до воздушной консистенции. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Просейте в массу муку и разрыхлитель, взбейте венчиком. У вас должно получиться масса, похожая на тесто для блинчиков.

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Очистите яблоки и нарежьте на тонкие дольки. Чтобы яблоки не потемнели их можно сбрызнуть лимонным соком. Смешайте тесто с яблоками и выложите содержимое в глубокую форму. Поместите все в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

Более подробный рецепт смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как сварить рассыпчатый рис в кастрюле правильно.

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