Рецепт "невидимого" яблочного пирога: видео

Яблочный пирог – идеальный десерт, который нравится абсолютно всем. Существует много вариантов и способов его приготовления, но этот рецепт поможет получить самую мягкую и воздушную текстуру, не прикладывая больших усилий.
Блогер поделился в TikTok простым рецептом необычного яблочного пирога.
Взбейте вместе яйца, сахар и ванилин до воздушной консистенции. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Просейте в массу муку и разрыхлитель, взбейте венчиком. У вас должно получиться масса, похожая на тесто для блинчиков.
Очистите яблоки и нарежьте на тонкие дольки. Чтобы яблоки не потемнели их можно сбрызнуть лимонным соком. Смешайте тесто с яблоками и выложите содержимое в глубокую форму. Поместите все в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.
Более подробный рецепт смотрите в видео.
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