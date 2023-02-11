Рецепт "невидимого" яблочного пирога: видео

Яблочный пирог – идеальный десерт, который нравится абсолютно всем. Существует много вариантов и способов его приготовления, но этот рецепт поможет получить самую мягкую и воздушную текстуру, не прикладывая больших усилий.

Блогер поделился в TikTok простым рецептом необычного яблочного пирога.

Для приготовления вам понадобятся:

2 яйца

60 граммов сахара

Ванилин

30 граммов сливочного масла

100 граммов молока

70 граммов муки

Разрыхлитель

900 граммов яблок

Взбейте вместе яйца, сахар и ванилин до воздушной консистенции. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко. Просейте в массу муку и разрыхлитель, взбейте венчиком. У вас должно получиться масса, похожая на тесто для блинчиков.

Очистите яблоки и нарежьте на тонкие дольки. Чтобы яблоки не потемнели их можно сбрызнуть лимонным соком. Смешайте тесто с яблоками и выложите содержимое в глубокую форму. Поместите все в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

Более подробный рецепт смотрите в видео.