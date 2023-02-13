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1 час назад

Готовим пирожное “Баунти” без выпечки: видео

Мира Маркина

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @victoria.karpych опубликовала на своей странице видеоролик, в котором поделилась подробным рецептом приготовления простого и вкусного пирожного, которое понравится всем любителям популярного кокосового десерта "Баунти".

Основное достоинство ее рецепта в том, что пирожное не придется запекать в духовке и на его приготовление уйдет совсем немного времени.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Печенье песочное
  • Какао
  • Вода
  • Сахарный песок
  • Сливочное масло
  • Сахарная пудра
  • Кокосовая стружка.

Подробный способ приготовления смотрите в видео. Приятного аппетита!

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