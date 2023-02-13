Готовим пирожное “Баунти” без выпечки: видео

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @victoria.karpych опубликовала на своей странице видеоролик, в котором поделилась подробным рецептом приготовления простого и вкусного пирожного, которое понравится всем любителям популярного кокосового десерта "Баунти".

Основное достоинство ее рецепта в том, что пирожное не придется запекать в духовке и на его приготовление уйдет совсем немного времени.