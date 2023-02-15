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1 час назад

Кардиолог Пеший назвал самый полезный сорт риса

Мира Маркина

Статины подавляют печеночный фермент, который вырабатывает холестерин, а также ускоряют метаболизм «плохого» холестерина. Их прием часто назначают кардиологи для лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Однако статины содержатся и некоторых продуктах, заявил кардиолог Василий Пеший изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению врача, в красном рисе содержатся полезные для организма статины. Поэтому этот гарнир можно использовать для профилактики инсультов и инфарктов.

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В то же время кардиолог подчеркнул, что заменить поеданием красного риса медикаментозную терапию нельзя. Двух или трех порций полезного гарнира в неделю здоровью будет достаточно.

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