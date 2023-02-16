Идеальное мороженое дома: видеорецепт

Мороженое приносит радость как взрослым, так и детям не только в летнюю жару – им приятно полакомиться в любое время года. А, согласитесь, вдвойне приятно, когда вы знаете из каких ингредиентов этот десерт приготовлен и уверены в его вкусовых качествах и натуральности?

Словом, приготовить мороженое самостоятельно – это то, что стоит сделать каждому хотя бы раз. Особенно такое занятие придется по душе детям.

В социальной сети TikTok у пользователя с ником @borisovtv мы нашли видеоролик, в котором автор подробно рассказал, как приготовить мороженое в брикетах дома. Для этого вам понадобятся вафельные коржи, сливки 33% жирности и сгущеное молоко.