Лайфхак, который продлит эффект после уборки: видео

Представьте себе: вы провели дома генеральную уборку, протерли на всех поверхностях пыль, а она после этого не оседает на нее повторно – это ли не чудо?

Ну, совсем уж такого чуда ждать не приходится, однако существуют лайфхаки, которые позволят заметно продлить эффект от проведенной уборки так, чтобы поверхности как можно дольше оставались чистыми.

В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @@katya_na_laite "Рамблер" нашел видеоролик, который рассказывает, каким раствором нужно смочить салфетку, чтобы после уборки пыль не оседала на мебель гораздо дольше, чем обычно.

Для этого вам понадобятся лишь обыкновенная вода и кондиционер для стирки белья. Пропорции для приготовления раствора ищите в видео.