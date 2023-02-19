Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Врач назвала продлевающие молодость продукты

Катя Кобышева

Какие продукты помогут сохранить красоту и продлить молодость, рассказала врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Ладыгина в интервью «Газете.ру».

Врач назвала продлевающие молодость продукты
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, некоторые ягоды и фрукты благотворно влияют на организм благодаря тому, что в них содержатся полипренолы и биофлавоноиды. Эти вещества считаются уникальными природными биорегуляторами. В список продлевающих молодость продуктов Екатерина Ладыгина включила:

  • голубику,
  • черную и красную смородина,
  • киви,
  • клюкву,
  • вишню.

Врач отметила, что эти фрукты и ягоды ускорят процессы восстановления в организме.

«Горсть таких ягод как клюква и смородина улучшит память и когнитивную функцию, окажет антидепрессивный эффект и поможет продлить молодость», — объяснила Екатерина Ладыгина.

По мнению эксперта, стресс, высокие нагрузки и другие факторы провоцируют повреждение клеточных мембран, что ухудшает состояние организма в целом. Полипренолы и биофлавоноиды поддерживают клетки, помогая им восстанавливаться.

Безглютеновая диета: что можно и нельзя, меню

Ранее Ким Кардашьян показала, как качает ягодицы.

Еда,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий