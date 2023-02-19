Врач назвала продлевающие молодость продукты

Какие продукты помогут сохранить красоту и продлить молодость, рассказала врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Екатерина Ладыгина в интервью «Газете.ру».

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По словам эксперта, некоторые ягоды и фрукты благотворно влияют на организм благодаря тому, что в них содержатся полипренолы и биофлавоноиды. Эти вещества считаются уникальными природными биорегуляторами. В список продлевающих молодость продуктов Екатерина Ладыгина включила:

голубику,

черную и красную смородина,

киви,

клюкву,

вишню.

Врач отметила, что эти фрукты и ягоды ускорят процессы восстановления в организме.

«Горсть таких ягод как клюква и смородина улучшит память и когнитивную функцию, окажет антидепрессивный эффект и поможет продлить молодость», — объяснила Екатерина Ладыгина.