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2 часа назад

Врач Кашух объяснила, в чем польза и вред протеиновых батончиков

Катя Кобышева

О потенциальной пользе и возможном вреде батончиков с высоким содержанием протеина рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT.

Врач объяснила, в чем польза и вред протеиновых батончиков
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, в белках, или протеинах, организм нуждается каждый день. Белки обеспечивают силу мышц, рост новых клеток, и упругость кожи. Екатерина Кашух говорит о том, что протеиновые батончики можно считать хорошим источником питательных веществ.

Но не смотря на всю пользу этого продукта диетолог предупреждает о том, что его не стоит употреблять в большом количестве. Екатерина Кашух напомнила, что в норме рацион человека должен состоять на 10-15 процентов из белка, что составляет примерно 0,8 грамма на 1 килограмм веса в сутки.

Превышать норму не нужно, чтобы не нажить проблем с почками и печенью. А кроме того, многие батончики содержат слишком много сахара, что, по словам Екатерины Кашух, делает их ненамного полезнее обычной конфеты.

Тем, кто хочет значительно увеличить количество белка в рационе, врач советует проконсультироваться со специалистом.

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