Диетолог разбила миф о продуктах с отрицательной калорийностью

О том, как на самом деле работают продукты с нулевой и отрицательной калорийностью рассказала в беседе с RT Ирина Писарева, врач-диетолог, нутрициолог.

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Специалист объяснила, что калорийность продуктов, на переваривание которых тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится, можно считать нулевой или даже отрицательной.

В качестве примера Ирина Писарева, привела огурец. В кусочке огурца содержится 10 ккал, но, чтобы его пережевать и переварить, организму нужно потратить 15 ккал. По этой причине огурец можно считать продуктом с отрицательной калорийностью.

К таким продуктам также относятся: зелень, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа, кабачки.