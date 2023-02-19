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1 час назад

Диетолог Писарева разбила миф о продуктах с отрицательной калорийностью

Катя Кобышева

О том, как на самом деле работают продукты с нулевой и отрицательной калорийностью рассказала в беседе с RT Ирина Писарева, врач-диетолог, нутрициолог.

Диетолог разбила миф о продуктах с отрицательной калорийностью
Фото: unsplashunsplash

Специалист объяснила, что калорийность продуктов, на переваривание которых тратится столько же или больше калорий, чем в них содержится, можно считать нулевой или даже отрицательной.

В качестве примера Ирина Писарева, привела огурец. В кусочке огурца содержится 10 ккал, но, чтобы его пережевать и переварить, организму нужно потратить 15 ккал. По этой причине огурец можно считать продуктом с отрицательной калорийностью.

К таким продуктам также относятся: зелень, водоросли, сельдерей, капуста, спаржа, кабачки.

Также Ирина Писарева напомнила, что эти продукты не способны сжигать жир. Это миф! Тем не менее в рацион их включать можно и нужно, так как они ускоряют метаболизм и помогают улучшить пищеварение.

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Ранее врач Кашух объяснила, в чем польза и вред протеиновых батончиков.

Еда,Ирина Писарева,
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